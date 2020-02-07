Дженнифер Энистон провела вечер с экс-бойфрендом (фото)

Актриса провела вечер четверга в компании 42-летнего экс-возлюбленного Джона Мэйера.

Не успел мир оправиться от воссоединения 50-летней актрисы с Брэдом Питтом, как в сети появились фотографии папарацци, судя по которым Дженнифер Энистон решила наладить общение с еще одним экс-бойфрендом.

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Минувшей ночью звезду заметили выходящий из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе - с разницей в несколько минут здание покинул Джон Майер, пишет ok-magazine.

С 42-летним актером Джен встречалась 12 лет назад - после развода с Питтом и до свадьбы с Джастином Теру. После расставания Джон не очень лестно высказывался об актрисе, акцентируя внимание на разнице в возрасте: «Я всегда буду жалеть о том, что это длилось недолго. В некотором смысле я хотел бы быть с ней. Но я не могу ничего поделать с тем, что мне 32… Думаю, она до сих пор надеется на возвращение 1998-го».

Как сообщал УНИАН, Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram.