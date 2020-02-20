Сальма Хайек ответила на обвинения в использовании ботокса

Актриса эмоционально ответила в своем фотоблоге.

Голливудскую звезду Сальму Хайек, которая экстренно покинула вечеринку "Оскара" и поехала в больницу, на днях обвинили в увлечении ботоксом.

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53-летняя актриса на своей странице в Instagram опубликовала снимок с отдыха, на котором позировала без косметики. Однако фото, сделанное на фоне пальм и океана, вызвало волну обсуждения среди подписчиков звезды.

Так, некоторые поклонников Сальмы усомнились в естественности красоты артистки: "Слишком много ботокса. Тебе это не нужно", - заявил один из пользователей и много кто поддержал его комментарий.

Хайек, в свою очередь, решила ответить комментатору. "У меня пока нет ботокса, но спасибо за совет. Возможно, как раз пришло время", - заявила звезда.

Однако преданные фаны начали отговаривать знаменитость, заявляя, что она и так роскошно выглядит.

"Еще не время. Может быть, лет через 20", "Ты выглядишь великолепно", "С каждым днем становишься все прекраснее", - успокоили звезду подписчики.

Недавно Сальма Хайек поделилась забавной историей, как у нее перед церемонией "Оскара-2003" лопнуло платье, передает ТСН. Однако выручила ее в такой деликатной ситуации оскароносная звезда Рене Зеллвегер.