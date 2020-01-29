"Сделала пластику?": 50-летняя Гвен Стефани потрясла фанатов изменениями во внешности (фото)

На красной дорожке Грэмми Гвен появилась с легким макияжем, отказавшись от традиционных массивных стрелок и яркой помады.

В сети бурно обсуждают внешность популярной 50-летней певицы Гвен Стефани. По мнению, поклонников артистка сделала "уколы красоты" или даже пластику, поскольку ее лицо сильно изменилось.

Так, на красной дорожке Грэмми Гвен появилась с легким макияжем, отказавшись от традиционных массивных стрелок и яркой помады. Внимательные зрители во время прямой трансляции не заметили никаких ярких эмоций на лице певицы. Лицо Гвен Стефани будто застыло, заметили зрители.

"Гвен, завязывай с пластической хирургией/ботоксом! Ты начинаешь выглядеть так же фальшиво, как Мадонна", "Что Гвен Стефани сделала со своим лицом? Ее лицо – это 99% филлеров и 1% кожи", - пишут в Инстаграме певицы.