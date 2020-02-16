Ани Лорак выставила грудь на камеру и устроила интересный опрос

На опубликованном фото часть лица певицы находится в тени.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и поставила всем интересный вопрос.

Свежий снимок она опубликовала в Instagram.

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Так, Лорак предстала перед поклонниками в черном топе с глубоким декольте и бежевом пиджаке. На фото певица позирует с распущенными волосами и ярким макияжем. Часть лица при этом находится в тени.

"Есть только один вопрос. На какой стороне играешь ты?", - подписала фото исполнительница.

Фанаты начали живо отвечать на вопросы Ани Лорак и комментировать снимок певицы.

"На светлой, но темную иногда тоже полезно включать", "На стороне левой палочки твикс", "Шикарная!!, Ани, красотка", "Моя любимая, Каролина, Вы просто невероятная!", "Шикарное фото, загадочная", "На тёмной стороне ору", - написали в комментариях.

Напомним, ранее 41-летнюю Ани Лорак поклонники не узнали в Instagram, обвинив в увлечении пластикой.