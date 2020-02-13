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"Сколько уже пластики сделано?": 41-летнюю Лорак не узнали в Instagram (фото)

14:43, 13 февраля 2020
Звезды
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Поклонники отметили, что лицо певицы потеряло индивидуальность / Instagram Ани Лорак

Свежий снимок она опубликовала в Instagram.

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Девушка сфотографировала свое лицо крупным планом, нанеся на него довольно плотный макияж.

Поклонники отметили, что лицо певицы потеряло индивидуальность и стало как у всех. 

"Интересно, сколько уже пластики сделано?", "Жаль, полная потеря индивидуальности. Очень хорошая певица, но мир потерял", "У всех одно и тоже причёска и лицо", - пишут в комментариях.

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Теги: #певица#Ани Лорак