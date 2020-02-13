"Сколько уже пластики сделано?": 41-летнюю Лорак не узнали в Instagram (фото)
14:43, 13 февраля 2020Звезды
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Девушка фотографировала свое лицо крупным планом, нанеся на него довольно плотный макияж.
Поклонники отметили, что лицо певицы потеряло индивидуальность / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и нарвалась в ответ на волну критики.
Свежий снимок она опубликовала в Instagram.
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Девушка сфотографировала свое лицо крупным планом, нанеся на него довольно плотный макияж.
Поклонники отметили, что лицо певицы потеряло индивидуальность и стало как у всех.
"Интересно, сколько уже пластики сделано?", "Жаль, полная потеря индивидуальности. Очень хорошая певица, но мир потерял", "У всех одно и тоже причёска и лицо", - пишут в комментариях.
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