"Сколько уже пластики сделано?": 41-летнюю Лорак не узнали в Instagram (фото)

Девушка фотографировала свое лицо крупным планом, нанеся на него довольно плотный макияж.

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и нарвалась в ответ на волну критики.

Свежий снимок она опубликовала в Instagram.

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Девушка сфотографировала свое лицо крупным планом, нанеся на него довольно плотный макияж.

Поклонники отметили, что лицо певицы потеряло индивидуальность и стало как у всех.

"Интересно, сколько уже пластики сделано?", "Жаль, полная потеря индивидуальности. Очень хорошая певица, но мир потерял", "У всех одно и тоже причёска и лицо", - пишут в комментариях.