Регина Тодоренко удивила эффектной позой в бикини (фото)

На свежем фото в своем Instagram Регина продемонстрировала эффектную позу.

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, переехавшая в Россию после замужества, отправилась на Мальдивы вместе с годовалым сыном Майклом и активно делится снимками с отдыха на своей странице в Instagram.

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Так, на новом фото звезда надела раздельный оливковый купальник и показала стойку на голове около пальмы. Лицо Регина спрятала за волосами, зато в бикини прекрасно видна фигура артистки: несмотря на роды, тело Тодоренко подтянутое.

"В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям!", - написала телезвезда.

"Такая красивая", "Красота", "Волшебная", "Глаз не оторвать", - восхищаются Региной поклонники.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое соблазнительное фото в купальнике.