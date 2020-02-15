Регина Тодоренко удивила эффектной позой в бикини (фото)
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, переехавшая в Россию после замужества, отправилась на Мальдивы вместе с годовалым сыном Майклом и активно делится снимками с отдыха на своей странице в Instagram.
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Так, на новом фото звезда надела раздельный оливковый купальник и показала стойку на голове около пальмы. Лицо Регина спрятала за волосами, зато в бикини прекрасно видна фигура артистки: несмотря на роды, тело Тодоренко подтянутое.
"В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям!", - написала телезвезда.
"Такая красивая", "Красота", "Волшебная", "Глаз не оторвать", - восхищаются Региной поклонники.
Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое соблазнительное фото в купальнике.