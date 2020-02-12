"Пластиковое лицо": Ирину Билык раскритиковали в Instagram за чрезмерный фотошоп (фото)

Певица поздравила мужа с днем рождения, опубликовав совместное фото.

Украинская певица Ирина Билык отмечает большой семейный праздник - 12 февраля исполнилось 47 лет ее любимому супругу. Артистка замужем за продюсером, фотографом и художником Асланом Ахмадовым.

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Певица написала в Instagram трогательное поздравление.

"Солнышко мое! Наше! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы.... Я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С Днем рождения, Асланчик!", - написала певица под их совместным фото.

Поклонники хоть и присоединились к поздравлениям, но не смогли не отметить, что Билык переусердствовала с фотошопом.

"Зачем столько ретуши? Вы же и так хорошо выглядите. Такие пластиковые лица и руки. Не делайте этого с собой", - написал один из комментаторов.