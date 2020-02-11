"С точностью хирурга": Камалия заявила о краже iPhone в магазине игрушек (фото)

По данному факту открыто уголовное производство.

Украинская певица Камалия заявила, что женщина ромской национальности украла у нее мобильный телефон iPhone Pro Max в магазине «Дом игрушек», который находится в киевском ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом исполнительница написала в своем Instagram.

Читайте такжеВ Киеве задержали вора, обокравшего певицу MARUV«Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов», – отметила она.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к совершению этого уголовного преступления.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве ромы пытались ограбить Руслану Писанку.