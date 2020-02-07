Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram

Пока поклонники могут насладиться лишь снимком профиля, на котором актер лежит со смайликом в руках.

Все шестеро главных актеров сериала "Друзья" теперь официально объединились и в Instagram. Несколько часов назад там зарегистрировался Мэттью Перри.

Читайте также"Секс!": MARUV в красном белье завела сеть (фото)

Актер пока не опубликовал ни одного фото, но у страницы уже почти 2 миллиона подписчиков.

«Что это, мой Instagram-аккаунт?» - сказано в описании профиля.

Пока поклонники могут насладиться лишь снимком профиля, на котором актер лежит со смайликом в руках.

Напомним, в октябре прошлого года Дженнифер Энистон завела Instagram и взорвала его первым же фото.