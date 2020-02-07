Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram
13:24, 07 февраля 2020Звезды
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Пока поклонники могут насладиться лишь снимком профиля, на котором актер лежит со смайликом в руках.
Мэттью Перри пока не опубликовал ни одного фото / instagram.com/mattylangfordperry
Все шестеро главных актеров сериала "Друзья" теперь официально объединились и в Instagram. Несколько часов назад там зарегистрировался Мэттью Перри.
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Актер пока не опубликовал ни одного фото, но у страницы уже почти 2 миллиона подписчиков.
«Что это, мой Instagram-аккаунт?» - сказано в описании профиля.
Пока поклонники могут насладиться лишь снимком профиля, на котором актер лежит со смайликом в руках.
Напомним, в октябре прошлого года Дженнифер Энистон завела Instagram и взорвала его первым же фото.
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