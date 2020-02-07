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Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram

13:24, 07 февраля 2020
Звезды
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Мэттью Перри пока не опубликовал ни одного фото / instagram.com/mattylangfordperry

Все шестеро главных актеров сериала "Друзья" теперь официально объединились и в Instagram. Несколько часов назад там зарегистрировался Мэттью Перри.

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Актер пока не опубликовал ни одного фото, но у страницы уже почти 2 миллиона подписчиков.

«Что это, мой Instagram-аккаунт?» - сказано в описании профиля.

Пока поклонники могут насладиться лишь снимком профиля, на котором актер лежит со смайликом в руках.

Напомним, в октябре прошлого года Дженнифер Энистон завела Instagram и взорвала его первым же фото.

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Теги: #сериал Друзья#мэттью перри