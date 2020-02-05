Адель не узнали на новом фото

По мнению некоторых из поклонников певицы, на снимке она совсем на себя непохожа.

Американская певица Адель, которая недавно удивила многих результатами своего похудения, нарвалась на критику поклонников после публикации нового фото.

Читайте такжеАдель изменилась до неузнаваемости (фото)Черно-белый снимок опубликовала одна из фан-групп знаменитости в Instagram.

На фото Адель со своими друзьями. По мнению некоторых из фанатов, певица на нем совсем на себя непохожа.

Кое-кто из пользователей отметил, что певица после похудения не стала выглядеть идеально. А другие и вовсе стали предполагать, что Адель решила сбросить вес только из-за критики окружения.

Ранее УНИАН сообщал, как тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.