Адель не узнали на новом фото
17:24, 05 февраля 2020Звезды
409 0
По мнению некоторых из поклонников певицы, на снимке она совсем на себя непохожа.
Фанаты не узнали Адель на фото / instagram.com/adelesp
Американская певица Адель, которая недавно удивила многих результатами своего похудения, нарвалась на критику поклонников после публикации нового фото.
Читайте такжеАдель изменилась до неузнаваемости (фото)Черно-белый снимок опубликовала одна из фан-групп знаменитости в Instagram.
На фото Адель со своими друзьями. По мнению некоторых из фанатов, певица на нем совсем на себя непохожа.
Кое-кто из пользователей отметил, что певица после похудения не стала выглядеть идеально. А другие и вовсе стали предполагать, что Адель решила сбросить вес только из-за критики окружения.
Ранее УНИАН сообщал, как тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter