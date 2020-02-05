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Адель не узнали на новом фото

17:24, 05 февраля 2020
Звезды
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Фанаты не узнали Адель на фото / instagram.com/adelesp

Американская певица Адель, которая недавно удивила многих результатами своего похудения, нарвалась на критику поклонников после публикации нового фото.

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На фото Адель со своими друзьями. По мнению некоторых из фанатов, певица на нем совсем на себя непохожа.

Кое-кто из пользователей отметил, что певица после похудения не стала выглядеть идеально. А другие и вовсе стали предполагать, что Адель решила сбросить вес только из-за критики окружения.

Ранее УНИАН сообщал, как тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.

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Теги: #Адель