Тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм (фото)
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Бывший личный тренер Адель Камила Гудис рассказала о том, как 31-летней певице удалось похудеть на 45 кг. По ее мнению, своей стройностью Адель обязана строгой диете: зеленым сокам и 1000 ккал в день.
Об этом пишет Daily Mail.
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Гудис утверждает, что изменения в организме Адель в значительной степени сводятся к снижению потребления калорий: певица вдвое сократила рекомендованную суточную норму для женщин.
"Она тренируется, но я думаю, что на 90% это диета, - сказала тренер. - Это хорошая диета, чтобы сбросить вес. Первая неделя интенсивная, зеленые соки и потребление всего 1000 калорий. Адель не выглядит слишком худой - она выглядит потрясающе".
Фитнес-инструктора, которую в Лос-Анджелесе называют "волшебницей бразильского тела", представили Адель через ее подругу, жену Робби Уильямса Айду Филд. В особняке певца она устраивала женщинам совместные тренировки.
"Когда она пришла на тренировку, я не знала, кто это, а когда она ушла, я подумала: "О, она похожа на Адель", - вспоминает тренер. - Она выглядит замечательно, поскольку изменила свой образ жизни и питание".