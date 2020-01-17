Тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм (фото)

Изменения в организме Адель в значительной степени сводятся к снижению потребления калорий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch 💚 Merry Christmas and Happy Holidays everyone x Публикация от Adele (@adele) 23 Дек 2019 в 11:32 PST

Бывший личный тренер Адель Камила Гудис рассказала о том, как 31-летней певице удалось похудеть на 45 кг. По ее мнению, своей стройностью Адель обязана строгой диете: зеленым сокам и 1000 ккал в день.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гудис утверждает, что изменения в организме Адель в значительной степени сводятся к снижению потребления калорий: певица вдвое сократила рекомендованную суточную норму для женщин.

"Она тренируется, но я думаю, что на 90% это диета, - сказала тренер. - Это хорошая диета, чтобы сбросить вес. Первая неделя интенсивная, зеленые соки и потребление всего 1000 калорий. Адель не выглядит слишком худой - она выглядит потрясающе".

Фитнес-инструктора, которую в Лос-Анджелесе называют "волшебницей бразильского тела", представили Адель через ее подругу, жену Робби Уильямса Айду Филд. В особняке певца она устраивала женщинам совместные тренировки.

"Когда она пришла на тренировку, я не знала, кто это, а когда она ушла, я подумала: "О, она похожа на Адель", - вспоминает тренер. - Она выглядит замечательно, поскольку изменила свой образ жизни и питание".