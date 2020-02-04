Пышнотелая модель Эшли Грэм показала первые фото первенца

О том, что в семье модели и ее мужа родился ребенок, сообщила сама 32-летняя звезда в январе 2020 года.

Американская модель рlus-size Эшли Грэм показала фото своего новорожденного малыша. Нежные черно-белые фотографии появились в Instagram-странице звезды. «Встреча с нашим сыном наполнила наши сердца, и мы не можем дождаться, когда представим его вам», – написала Грэм. О том, что в семье модели и ее мужа Джастина Эрвина 18 января родился ребенок, сообщила сама 32-летняя звезда в своем Instagram-stories в январе 2020 года. Ранее Грэм позировала обнаженной на поздних сроках беременности.

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