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Пышнотелая модель Эшли Грэм показала первые фото первенца

17:20, 04 февраля 2020
Звезды
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instagram.com/ashleygraham

Нежные черно-белые фотографии появились в Instagram-странице звезды.

«Встреча с нашим сыном наполнила наши сердца, и мы не можем дождаться, когда представим его вам», – написала Грэм.

instagram.com/ashleygraham

О том, что в семье модели и ее мужа Джастина Эрвина 18 января родился ребенок, сообщила сама 32-летняя звезда в своем Instagram-stories в январе 2020 года.

Ранее Грэм позировала обнаженной на поздних сроках беременности.

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Теги: #Инстаграм#модель