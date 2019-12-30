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Беременная пышнотелая модель полностью разделась для фото

16:03, 30 декабря 2019
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Эшли Грэм не стесняется позировать полностью обнаженной / instagram.com/ashleygraham

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Кадры с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На снимке голая Грэм позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки. 

"Готова сдаться", - говорится в подписи к фото.

Автор снимков - американская художница, режиссер и модный фотограф Касс Берд, которая снимает знаменитостей для The New York Times Magazine, Rolling Stone, GQ.

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. 

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Теги: #фото