Беременная пышнотелая модель полностью разделась для фото
16:03, 30 декабря 2019Звезды
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На снимке голая Грэм позирует, стоя на коленях.
Эшли Грэм не стесняется позировать полностью обнаженной / instagram.com/ashleygraham
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм позировала обнаженной на поздних сроках беременности.
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Кадры с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На снимке голая Грэм позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки.
"Готова сдаться", - говорится в подписи к фото.
Автор снимков - американская художница, режиссер и модный фотограф Касс Берд, которая снимает знаменитостей для The New York Times Magazine, Rolling Stone, GQ.
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