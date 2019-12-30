Беременная пышнотелая модель полностью разделась для фото

На снимке голая Грэм позирует, стоя на коленях.

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм позировала обнаженной на поздних сроках беременности.

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Кадры с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На снимке голая Грэм позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки.

"Готова сдаться", - говорится в подписи к фото.

Автор снимков - американская художница, режиссер и модный фотограф Касс Берд, которая снимает знаменитостей для The New York Times Magazine, Rolling Stone, GQ.

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