Звезды "Беверли-Хиллз" показали фигуры в купальниках

Девушки показали, как проводят время вместе в Ванкувере.

Звезды культового телесериала "Беверли-Хиллз, 90210", который недавно перезапустили и показали первый тизер, сейчас находятся в Ванкувере, где проходят съемки популярной ленты.

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Актрисы показали в Instagram, как отдыхают в свободное от съемок время.

На своей странице в соцсети Тори Спеллинг поделилась фотографией, на которой позирует с коллегами по проекту в купальниках.

Несмотря на свой возраст 46-летняя Тори Спеллинг, 47-летняя Дженни Гарт и 58-летняя Габриэль Картерис выглядели на фото потрясающе. Особенно поклонников поразила внешность звезд "Беверли-Хиллз, 90210" - фаны отметили, что они не изменились.

"Эти женщины так хороши!", "Шикарно выглядите", "А вы не стареете совсем", - писали в соцсети подписчики.

Из оригинального состава в перезапуске сериала нет только Люка Перри, который умер 4 марта от инсульта.