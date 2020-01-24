Седокова вызвала споры в сети новым фото

Артистка показала лицо крупным планом.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику интернет-пользователей, опубликовав новое фото.

Снимок, который вызвал споры в сети, артистка показала на своей странице в Instagram. Она посвятила пост теме "Женщинам не место на работе?".

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На фото Седокова позирует перед камерой в черном худи и распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на пухлые губы.

Часть поклонников оставила под постом лестные комментарии, однако некоторые подписчики обратили внимание на лицо певицы, считая, что она перестаралась в погоне за красотой.

"Губастенькая девочка", "Да уж, "красотка", "Ботокса очень много", "Тошнота", "Такая красивая", "Нереальная", "Божественная", – пишут в комментариях.