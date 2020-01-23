Седокова удивила сеть пляжным фото

В этот раз артистка решила не показывать на снимке свои прелести.

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова не устает радовать своих подписчиков соблазнительными снимками.

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Но в этот раз артистка решила поскромничать и показала достаточно сдержанное фото на своей странице в Instagram, чем удивила поклонников. На нем она позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой пляжной накидке.

Кудрявые волосы экс-"виагры" распущены, на голове - шляпа. Седокова в кадре закрыла глаза, но широко улыбается и выглядит очень счастливой.

В посте к снимку она рассказала о запуске нового российского шоу "Женский стендап".

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.