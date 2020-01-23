Седокова удивила сеть пляжным фото
14:46, 23 января 2020Звезды
224 0
В этот раз артистка решила не показывать на снимке свои прелести.
Седокова находится в прекрасной физической форме / instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова не устает радовать своих подписчиков соблазнительными снимками.
Читайте такжеСамая красивая женщина в мире "засветила" голую грудь (фото)
Но в этот раз артистка решила поскромничать и показала достаточно сдержанное фото на своей странице в Instagram, чем удивила поклонников. На нем она позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой пляжной накидке.
Кудрявые волосы экс-"виагры" распущены, на голове - шляпа. Седокова в кадре закрыла глаза, но широко улыбается и выглядит очень счастливой.
В посте к снимку она рассказала о запуске нового российского шоу "Женский стендап".
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter