"Холостяк 10": кто стал новым главным героем украинского шоу (видео)
11:38, 21 января 2020Звезды
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Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" будет Григорий Решетник.
Главным героем украинского романтического реалити "Холостяк 10" стал пилот и владелец летной школы в Америке.
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Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ, на котором выходит шоу. Премьера 10 сезона "Холостяка" традиционно состоится в марте.
Саундтреком к тизеру реалити стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая встретилась в популярном телевизионном проекте – Романа Дуды и Веры Кекелии.
Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" будет Григорий Решетник.
Ранее сообщалось, что герой украинского проекта "Холостяк" Никита Добрынин решил признаться в любви своей девушке, победительнице шоу Даши Квитковой.
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