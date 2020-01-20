СМИ рассказали, каким будет будущее принца Гарри и Меган Маркл после выхода из королевской семьи

СМИ узнали, как надо будет называть Гарри и Меган и кто будет выполнять их обязанности после выхода из королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать королевский титул и не будут получать финансирование на выполнение своих королевских обязанностей.

BBC собрали ответы на самые распространенные вопросы относительно будущего герцогов Сассекских.

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Как надо будет называть Гарри и Меган?

Гарри и Меган прекратят использовать королевский титул начиная с весны, шла речь в недавнем заявлении Букингемского дворца. С тех пор их стоит называть герцог и герцогиня Сассекские. А обращение "Ваше королевское высочество" больше не понадобится.

При этом, Гарри все равно останется принцем, поскольку этот титул он получил при рождении.

Гарри останется в очереди на корону?

Да, ничего не изменится. Он, как и раньше, остается шестым в очереди на королевский трон.

Можно ли будет все вернуть, если Гарри впоследствии передумает?

Теоретически, да. Однако некоторые двери все же могут остаться закрытыми навсегда. К примеру, Королевская морская пехота Великобритании, вероятно, найдет замену Гарри, который является Генерал-капитаном морской пехоты.

Супруги будут зарабатывать самостоятельно?

Гарри и Меган говорят, что стремятся стать "финансово независимыми", и в Букингемском дворце подтвердили, что супруги больше не будут финансироваться из бюджета.

По большому счету, финансовое будущее Гарри и Меган остается непонятным.

Будут ли они платить за резиденцию?

Да. В Букингемском дворце говорят, что Гарри и Меган самостоятельно будут платить за аренду Фрогмор Коттедж - их резиденции, которая останется для них домом в Британии даже после потери титула.

Супруги также намерен возместить 2,4 миллиона фунтов стерлингов бюджетных средств, которые пошли на ремонт резиденции.

Кто будет охранять Гарри и Меган?

Мы этого не знаем. Букингемский дворец заявил, что не будет комментировать вопросы будущей организации безопасности супругов. Этот аспект волнует многих, ведь ожидается, что Гарри и Меган будут жить за пределами Объединенного королевства.

Сейчас охраной членов королевской семьи, в частности Гарри и Меган, занимается полиция.

Кто будет выполнять их королевские обязанности?

Дополнительная работа появится у остальных членов королевской семьи, в частности у герцога и герцогини Кембриджских, которым, среди прочего, придется посещать больше официальных мероприятий.

В прошлом году Гарри посетил 201 мероприятие, Меган - 83.

Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".

13 января британская королевская семья обсудила решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. После завершения совета королева Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и Великобритании.

18 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть "высокопоставленными" членами королевской семьи и носить титул "королевских высочеств". Они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.