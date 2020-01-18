Принца Гарри и Меган Маркл лишат денег

Принц Гарри и Герцогиня Маркл собираются вернуть казне все деньги за ремонт своего британского Фрогмор-коттеджа.

Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег.

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Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

С весны нынешнего года супруги больше не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Также им перестанут выделять денежные средства на официальные мероприятия.

Кроме того, Принц Гарри и Герцогиня Маркл собираются вернуть казне все деньги за ремонт своего британского Фрогмор-коттеджа. Ремонт здания обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

В свою очередь Королева Елизаветы II подчеркнула, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон останутся любимыми членами семьи. Королева поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских за работу и отметила, что Меган Маркл «очень быстро стала полноправным членом семьи».

Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

13 января британская королевская семья обсудила решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. После завершения совета Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.