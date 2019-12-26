цей матеріал доступний українською

Украинский "холостяк" показал пикантные фото со своей девушкой

18:54, 26 декабря 2019
Звезды
299 0
Добрынин встречается с Квитковой / instagram.com/nikitadobrynin

Читайте такжеВолочкова без белья продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)

На своей странице в Instagram  Никита опубликовал серию черно-белых очень откровенных снимков со своей возлюбленной. На фото влюбленные обнимаются и целуются. Примечательно, что позируют они в одном лишь белье.

"Наша самое доброе утро", – написал Добрынин под снимком.

Напомним, после завершения шоу "Холостяк-9" его победительница Даша Квиткова встречается с Никитой. Они уже стали парой, которая дольше всех после проекта поддерживает отношения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter