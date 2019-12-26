Украинский "холостяк" показал пикантные фото со своей девушкой

"Наша самое доброе утро", – написал Добрынин под снимком.

Никита Добрынин и Даша Квиткова - одна из немногих пар из "Холостяка", которая встречается после окончания проекта.

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На своей странице в Instagram Никита опубликовал серию черно-белых очень откровенных снимков со своей возлюбленной. На фото влюбленные обнимаются и целуются. Примечательно, что позируют они в одном лишь белье.

"Наша самое доброе утро", – написал Добрынин под снимком.

Напомним, после завершения шоу "Холостяк-9" его победительница Даша Квиткова встречается с Никитой. Они уже стали парой, которая дольше всех после проекта поддерживает отношения.