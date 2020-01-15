Умер актер Стэн Кирш, снявшийся в сериалах "Друзья" и "Горец"
10:37, 15 января 2020Звезды
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По предварительным данным, актер покончил жизнь самоубийством.
Фото: скриншот
В Лос-Анжелесе в возрасте 51 года ушел из жизни актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья".
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Как сообщает TMZ, тело актера в ванной комнате обнаружила его жена. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, повесившись в ванной. Прибывши на место медики констатировали смерть.
В 2008 году Стэн Кирш основал собственную актерскую студию. Он также выступал в качестве режиссера и продюсера.
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