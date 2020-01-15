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Умер актер Стэн Кирш, снявшийся в сериалах "Друзья" и "Горец"

10:37, 15 января 2020
Звезды
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Фото: скриншот

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Как сообщает TMZ, тело актера в ванной комнате обнаружила его жена. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, повесившись в ванной. Прибывши на место медики констатировали смерть.

В 2008 году Стэн Кирш основал собственную актерскую студию. Он также выступал в качестве режиссера и продюсера.

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Теги: #актер#сериал Друзья