Лобода оголила бюст в кожаном наряде (фото)
11:37, 13 января 2020Звезды
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Многие фаны восхищены фигурой и образом артистки.
Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial
Скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками жарким фото.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ковбойском образе total black. На Лободе черное мини-платье с бахромой и очень глубоким декольте.
Дополнила "лук" Светлана шляпой, сапогами и темными очками. В кадре, конечно же, бросается в глаза роскошная грудь "суперзвезды".
В сети - полный восторг от новой фотографии исполнительницы. Многие восхищены ее фигурой и образом.
Ранее Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует вместе со своим давним приятелем - украинским дизайнером грузинского происхождения Бичолой Тетрадзе.
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