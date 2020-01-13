Лобода оголила бюст в кожаном наряде (фото)

Многие фаны восхищены фигурой и образом артистки.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками жарким фото.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ковбойском образе total black. На Лободе черное мини-платье с бахромой и очень глубоким декольте.

Дополнила "лук" Светлана шляпой, сапогами и темными очками. В кадре, конечно же, бросается в глаза роскошная грудь "суперзвезды".

В сети - полный восторг от новой фотографии исполнительницы. Многие восхищены ее фигурой и образом.

Ранее Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует вместе со своим давним приятелем - украинским дизайнером грузинского происхождения Бичолой Тетрадзе.