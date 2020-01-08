Лобода заинтриговала новым фото

Подписчики восхищены снимком "суперзвезды".

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует вместе со своим давним приятелем - украинским дизайнером грузинского происхождения Бичолой Тетрадзе.

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В кадре "суперзвезда" предстала в трендовом блестящем платье и идеальным макияжем.

"Предложила Бичоле уцепиться взглядом", - написала Лобода.

Подписчики заинтригованы новым снимком исполнительницы, многие гадают, не связывают ли Светлану с Бичолой романтические отношения.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.