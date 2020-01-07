"Так изуродовать свой рот": Ани Лорак шокировала новым фото

Многие считают, что звезда изменилась до неузнаваемости.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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В кадре артистка запечатлена вблизи с собранными волосами и ярким макияжем. "Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?", – поинтересовалась у поклонников "дива".

Но в комментариях фаны начали обсуждать не праздничное настроение, а внешность Лорак. Многие обратили внимание на ее губы.

"Где вас так разорвали, Ани?", "Что вы с собой делаете?", "На себя вообще не похожа", "Была же красивая женщина...", "Так изуродовать свой рот", - пишут в комментариях.

Ранее известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством и сопроводила пост в Instagram ужасным фото.