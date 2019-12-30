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"Это жуть": Волочкова показала фото в крохотном бикини

14:21, 30 декабря 2019
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Волочкова показала фото с отдыха / instagram.com/volochkova_art

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На своей странице в Instagram артистка показала, что уже успела искупаться в теплых водах и продемонстрировала  фото в купальнике. 

Так, Волочкова позирует в бикини, которое едва прикрывает ее интимные части тела. "Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь", - подписала снимок Анастасия.

В комментариях разнесли фотографию балерины за пошлость: "Ужасная и пошлая", "Страх", "Реально, купальник не очень", "Это жуть", "Неприлично так ходить".

Ранее Волочкова снова показала свою фирменную растяжку. 43-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат со своим котом Лакки на руках. 

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова