"Это жуть": Волочкова показала фото в крохотном бикини
14:21, 30 декабря 2019Звезды
716 0
В комментариях разнесли фотографию балерины за пошлость.
Волочкова показала фото с отдыха / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете.
Читайте такжеАлла Пугачева не пришла на похороны подруги: названа причина
На своей странице в Instagram артистка показала, что уже успела искупаться в теплых водах и продемонстрировала фото в купальнике.
Так, Волочкова позирует в бикини, которое едва прикрывает ее интимные части тела. "Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь", - подписала снимок Анастасия.
В комментариях разнесли фотографию балерины за пошлость: "Ужасная и пошлая", "Страх", "Реально, купальник не очень", "Это жуть", "Неприлично так ходить".
Ранее Волочкова снова показала свою фирменную растяжку. 43-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат со своим котом Лакки на руках.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter