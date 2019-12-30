"Это жуть": Волочкова показала фото в крохотном бикини

В комментариях разнесли фотографию балерины за пошлость.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете.

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На своей странице в Instagram артистка показала, что уже успела искупаться в теплых водах и продемонстрировала фото в купальнике.

Так, Волочкова позирует в бикини, которое едва прикрывает ее интимные части тела. "Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь", - подписала снимок Анастасия.

В комментариях разнесли фотографию балерины за пошлость: "Ужасная и пошлая", "Страх", "Реально, купальник не очень", "Это жуть", "Неприлично так ходить".

Ранее Волочкова снова показала свою фирменную растяжку. 43-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат со своим котом Лакки на руках.