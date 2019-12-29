"Бедное животное!": Волочкова села на шпагат с котом на руках (фото)
11:43, 29 декабря 2019Звезды
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Вокруг себя балерина разложила букеты роз, а в руки взяла кота.
Волочкова снова показала шпагат / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова показала свою фирменную растяжку.
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43-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат со своим котом Лакки на руках. Соответствующее фото Волочкова опубликовала в Instagram.
Звезда позирует около основания лестницы в своем особняке. На заднем фоне - новогодняя елка, на полу - роскошные букеты белых роз.
"Это уже анекдот какой-то! Вы стоять разучились?", "Не сидите на холодном!", "Бедное животное", "У кота в глазах полная безнадега", - пишут комментаторы.
Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.
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