"Бедное животное!": Волочкова села на шпагат с котом на руках (фото)

Вокруг себя балерина разложила букеты роз, а в руки взяла кота.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова показала свою фирменную растяжку.

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43-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат со своим котом Лакки на руках. Соответствующее фото Волочкова опубликовала в Instagram.

Звезда позирует около основания лестницы в своем особняке. На заднем фоне - новогодняя елка, на полу - роскошные букеты белых роз.

"Это уже анекдот какой-то! Вы стоять разучились?", "Не сидите на холодном!", "Бедное животное", "У кота в глазах полная безнадега", - пишут комментаторы.

Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.