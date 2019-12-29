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"Бедное животное!": Волочкова села на шпагат с котом на руках (фото)

11:43, 29 декабря 2019
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Волочкова снова показала шпагат / instagram.com/volochkova_art

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43-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат со своим котом Лакки на руках.  Соответствующее фото Волочкова опубликовала в Instagram.

Звезда позирует около основания лестницы в своем особняке. На заднем фоне - новогодняя елка, на полу - роскошные букеты белых роз.

"Это уже анекдот какой-то! Вы стоять разучились?", "Не сидите на холодном!", "Бедное животное", "У кота в глазах полная безнадега", - пишут комментаторы.

Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова