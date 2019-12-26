Вера Брежнева одним нежным фото ответила на слухи об изменах ее мужа
11:10, 26 декабря 2019Звезды
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На момент публикации новости снимок с Брежневой и ее мужем лайкнули более 200 тысяч пользователей Instagram.
Пара выглядит счастливой на фото / instagram.com/ververa
Популярная украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников нежным снимком с мужем Константином Меладзе.
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Своим постом в Instagram артистка ответила злопыхателям на слухи об изменах супруга. В кадре звезда позирует в объятиях мужа, на ее лице минимум макияжа. Фото получилось очень теплым.
"Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное — понять, чем. Из последних опросов — топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!", - написала она и добавила, что личную встречу выиграли ее родные.
Напомним, в последнее время возникли слухи о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Композитору приписали роман с его подопечной Эрикой Герцег.
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