Солистка "ВИА Гры" прокомментировала слухи о романе с Меладзе

Эрика Герцег признается, что уже давно определилась с избранником.

31-летнюю участницу группы «ВИА Гра» часто сравнивают с экс-солисткой коллектива Верой Брежневой. Кроме того, в шоу-бизнесе говорят и о том, что Эрика Герцег давно потеснила Брежневу в семейной жизни. Девушке приписывают роман с Константином Меладзе.

По мнению поклонников, Меладзе действительно мог увлечься молодой солисткой, ведь Брежнева большую часть времени уделяет собственной карьере, а не супругу. Тем не менее сама Эрика отрицает любовные чувства к продюсеру, уверяя, что относится к Константину как к отцу. Кроме того, Герцег признается, что уже давно определилась с избранником, пишет "СтарХит".

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«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», - поделилась певица.

К слову, личность возлюбленного Эрика раскрывать не спешит. Девушка не выводит мужчину в свет и держит в тайне его имя и род деятельности. Герцег уверена, подобные вещи должны оставаться подальше от общественности. «Я не хочу этого делать. Я верю, что счастье любит тишину. Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Это мое, пусть это останется дома!» — заявила солистка «ВИА Гры».