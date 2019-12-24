Ани Лорак шокировала сменой прически (фото)
15:21, 24 декабря 2019Звезды
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В кадре исполнительница предстала в новом образе.
Лорак экспериментирует с прической / instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак поразила сеть новой прической на новой фотографии.
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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в трендовом белом обтягивающем мини-платье с объемными рукавами и оригинальным вырезом в области декольте. Внимание на себя обращает новая прическа - удлиненное каре с челкой.
"С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?", - спросила Лорак подписчиков.
Ранее певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, отличилась очередным не слишком удачным нарядом.
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