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Ани Лорак шокировала сменой прически (фото)

15:21, 24 декабря 2019
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Лорак экспериментирует с прической / instagram.com/anilorak

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в трендовом белом обтягивающем мини-платье с объемными рукавами и оригинальным вырезом в области декольте. Внимание на себя обращает новая прическа - удлиненное каре с челкой.

"С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?", - спросила Лорак подписчиков.

Ранее певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, отличилась очередным не слишком удачным нарядом.

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Теги: #фото#Ани Лорак