Юный Дзидзьо без бороды: певец показал детское фото с первой телесъёмки
Популярный украинский исполнитель Дзидзьо опубликовал на своей странице в Instagram занимательное фото. На нем юный певец еще без бороды и в строгом костюме.
Читайте такжеНастя Каменских в обтягивающем наряде похвасталась очередной наградой (фото)
Михаил Хома (настоящее имя певца) готовился к выступлению на "Новогоднем огоньке". Подготовиться к телесъемке ему помогла мама, которая купила в львовском ЦУМе костюм.
"Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты зазвучали как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что чуть не трещал на всю Львовскую область. Но, скажу вам честно: девушкам это очень нравилось", - подписал фото Дзидзьо.
Це мій перший костюм, який мама купила мені у львівському ЦУМі для мого першого виступу на телебаченні у Новорічному вогнику. Я виконував пісню з репертуару Робертіно Лореті «O Sole Mio». Коли я одягнув новий костюм, мої високі ноти забриніли як гірський ручай. Від солідності я так напружував груди, шо чуть не тріскав на всю Львівську область😂 Але скажу вам чесно: дівчатам це дуже подобалось😉 Вгадайте, який це рік?