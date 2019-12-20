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Юный Дзидзьо без бороды: певец показал детское фото с первой телесъёмки

18:10, 20 декабря 2019
Звезды
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Певец опубликовал свое детское фото / Instagram DZIDZIO

Популярный украинский исполнитель Дзидзьо опубликовал на своей странице в Instagram занимательное фото. На нем юный певец еще без бороды и в строгом костюме.

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Михаил Хома (настоящее имя певца) готовился к выступлению на "Новогоднем огоньке". Подготовиться к телесъемке ему помогла мама, которая купила в львовском ЦУМе костюм. 

"Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты зазвучали как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что чуть не трещал на всю Львовскую область. Но, скажу вам честно: девушкам это очень нравилось", - подписал фото Дзидзьо.

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Теги: #певец#фото#альбомы Instagram