Известная пышнотелая модель позировала полностью голой (фото)
12:44, 20 декабря 2019Звезды
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Многие восхищены формами модели, судя по комментариям под фото.
Эшли Грэм беременна / instagram.com/ashleygraham
Популярная американская беременная plus-size модель Эшли Грэм позировала полностью обнаженной.
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Снимки с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На одном из кадров голая Грэм позирует, сидя на стуле и прикрывая грудь руками.
На втором снимке она вместе с мужем Джастином Эрвином просматривает получившиеся фотографии на камере.
"Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни", - подписала модель кадры.
instagram.com/ashleygraham
Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.
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