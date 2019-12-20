Известная пышнотелая модель позировала полностью голой (фото)

Многие восхищены формами модели, судя по комментариям под фото.

Популярная американская беременная plus-size модель Эшли Грэм позировала полностью обнаженной.

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Снимки с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На одном из кадров голая Грэм позирует, сидя на стуле и прикрывая грудь руками.

На втором снимке она вместе с мужем Джастином Эрвином просматривает получившиеся фотографии на камере.

"Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни", - подписала модель кадры.

Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.