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Известная пышнотелая модель позировала полностью голой (фото)

12:44, 20 декабря 2019
Звезды
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Эшли Грэм беременна / instagram.com/ashleygraham

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Снимки с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На одном из кадров голая Грэм позирует, сидя на стуле и прикрывая грудь руками.

На втором снимке она вместе с мужем Джастином Эрвином просматривает получившиеся фотографии на камере.

"Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни", - подписала модель кадры.

instagram.com/ashleygraham

Напомним, 14 августа Эшли Грэм сообщила радостную новость — она беременна первенцем.

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Теги: #фото#модель