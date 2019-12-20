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Сын Топалова и Тодоренко попал на обложку глянца (фото)

11:53, 20 декабря 2019
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Сын Топалова и Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

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Поклонники тут же отметили, что Майкл удивительно похож на звездную маму. Снимок обложки Регина показала на своей странице в Instagram.

В посте Тодоренко рассказала, какой Влад заботливый папа. "Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребенком, а папе - отпуск по уходу за мамой", - написала телезвезда.

Напомним, что Тодоренко долго скрывала беременность. Позже она старалась умолчать о родах и несколько месяцев не публиковала фотографии сына.

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