Сын Топалова и Тодоренко попал на обложку глянца (фото)
11:53, 20 декабря 2019Звезды
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Звездные родители долго скрывали лицо сына.
Сын Топалова и Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко и ее муж, российский певец Влад Топалов вместе с малышом появились на обложке глянца.
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Поклонники тут же отметили, что Майкл удивительно похож на звездную маму. Снимок обложки Регина показала на своей странице в Instagram.
В посте Тодоренко рассказала, какой Влад заботливый папа. "Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребенком, а папе - отпуск по уходу за мамой", - написала телезвезда.
Напомним, что Тодоренко долго скрывала беременность. Позже она старалась умолчать о родах и несколько месяцев не публиковала фотографии сына.
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