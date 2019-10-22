Регина Тодоренко "взорвала" Instagram беременным фото

В кадре Регина позирует с братом. Снимок набрал на момент написания новости более 215 тысяч лайков.

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет в России, взбудоражила сеть новым фото в купальнике.

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На опубликованном в Instagram снимке поклонники обратили внимание на интересную деталь - округлившийся живот телезвезды. Многие предположили, что Тодоренко снова беременна, а некоторые отметили, что это может быть архивное фото.

"Беременна вторым?", "Ты беременна?", "Регина в положении?", "Ты что, опять беременна?", - спрашивают у Тодоренко в комментариях к кадру.

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.