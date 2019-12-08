Умер актер, сыгравший отца Рэйчел в сериале "Друзья"

По данным Daily Mail, причиной кончины Рона Либмана стали осложнения после пневмонии.

Американский актер Рон Либман, известный по роли в комедийном сериале "Друзья", скончался в Нью-Йорке (США). На момент смерти ему было 82 года.

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Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя актера Роберта Аттермана. "Мы в Агентстве художников Абрамса огорчены, узнав о смерти Рона. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре. Наши мысли с его женой Джессикой и его семьей", - рассказал агент Либмана.

По данным Daily Mail, причиной кончины Рона Либмана стали осложнения после пневмонии.

Родился Либман в 1937 году. Дебютировал на экране в 1970 году в картине "Где папа?". Затем актер снимался в таких картинах, как "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз", "Она написала убийство" и других. Успехи в карьере актера были отмечены премиями "Эмми" и "Тони".