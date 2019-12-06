"Су*а, чтоб ноги твоей здесь не было": Панин показал, как его встретили в оккупированном Крыму (видео)
15:35, 06 декабря 2019Звезды
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Новое видео актера Алексея Панина начинается с того, что он убегает от мужчины, который бежит с веткой в руке и матерится.
Актер Алексей Панин приехал в оккупированный Россией Крым / скриншот из видео
Скандальный российский актер Алексей Панин посетил оккупированный Крым.
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Соответствующее видео появилось на странице актера Панина в Instagram.
Новое видео Панина начинается с того, что он убегает от мужчины, который бежит с веткой в руке и кричит: «Су*а! И чтоб ноги твоей в Крыму больше не было, еб**ь».
Затем Панин объяснил, что это шутка, и никто его убивать не собирается.
«Ребятки, не переживайте. Мы не убиваем друг друга. Это мой друг, Денис. Мы приехали в Крым, и мы счастливы, что мы дышим этим воздухом. Всем добра», - сказал Алексей Панин.
Как сообщал УНИАН, на днях скандальный российский актер Алексей Панин похвастался фотографией с кабинета косметического хирурга.
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