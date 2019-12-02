"Похожа на дочь": Панина заподозрили в сексе с дочерью из-за фото в постели

На новом фото скандального Панина девушка топлес лежит с ним в постели, прикрывая руками голую грудь и спрятав под подушку лицо.

Скандальный российский актер Алексей Панин опубликовал фото с голой любовницей в постели. В связи с тем, что лицо девушки прикрыто, многие подписчики заподозрили Панина в сексе с дочерью.

Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

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"Я перешёл с мальчиков на девочек", - подписал фото Алексей Панин.

На новом фото скандального Панина девушка топлес лежит с ним в постели, прикрывая руками голую грудь и спрятав под подушку лицо. На снимке сложно разобрать где чьи ноги. Также непонятно, снимает ли это Панин сам, или кто-то другой.

Пользователям понравилась подпись актера к фото. «Правильно, Лёха! В ж…пу этих мальчиков! Девочки Rulezzzz!!!» - прокомментировал один из пользователей.

Однако многие подписчики заподозрили любимого актера Путина в инцесте с дочерью:

«Неужели это его дочка, причёска очень похожа, и цвет волос»;

«Это случайно не дочь твоя???»;

«Инцест дело семейное) Шутка! Хотя реально похожа на дочь его»;

«Не дочка ли это?», - комментировали подписчики новое фото Алексея Панина.

Как сообщал УНИАН, ранее Панин прокомментировал слухи о том, что российская телеведущая Дана Борисова якобы беременна от актера.