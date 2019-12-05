Вера Брежнева удивила новым образом (фото)
08:21, 05 декабря 2019Звезды
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Дополнила "лук" поп-звезда сверкающими украшениями.
Брежнева прекрасно выглядит / instagram.com/ververa
В московском отеле "Метрополь" ювелирная компания Mercury устроила грандиозный ужин, на который пришла и известная украинская певица Вера Брежнева.
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На мероприятие артистка пришла в образе total white - стильном пиджаке, декорированном страусиными перьями, и брюках. Дополнила "лук" поп-звезда сверкающими украшениями.
В дополнение образа Брежнева распустила волосы и нанесла нежный макияж. В кадре 37-летняя артистка выглядит моложе.
Ранее Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.
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