Вера Брежнева удивила новым образом (фото)

Дополнила "лук" поп-звезда сверкающими украшениями.

В московском отеле "Метрополь" ювелирная компания Mercury устроила грандиозный ужин, на который пришла и известная украинская певица Вера Брежнева.

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На мероприятие артистка пришла в образе total white - стильном пиджаке, декорированном страусиными перьями, и брюках. Дополнила "лук" поп-звезда сверкающими украшениями.

В дополнение образа Брежнева распустила волосы и нанесла нежный макияж. В кадре 37-летняя артистка выглядит моложе.

Ранее Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.