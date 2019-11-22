Вера Брежнева "засветилась" в купальнике (фото)
09:48, 22 ноября 2019Звезды
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Артистка каждый раз демонстрирует роскошную фигуру.
Брежнева великолепно выглядит / instagram.com/ververa
Популярная украинская певица Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.
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37-летняя артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимки в сплошном сиреневом купальнике, на ее шее красуется несколько золотых подвесок. Волосы поп-звезды взъерошены и зачесаны на одну сторону, на лице - солнцезащитные очки.
На фотографиях можно разглядеть идеальную фигуру Брежневой - сочную грудь, подтянутый животик и стройные ножки.
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