Появились снимки участниц "Мисс Вселенная-2019" без макияжа (фото)

Уже в это воскресенье 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание «Мисс Вселенная 2019».

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