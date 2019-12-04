Появились снимки участниц "Мисс Вселенная-2019" без макияжа (фото)
16:30, 04 декабря 2019Звезды
902 0
Уже в это воскресенье 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание «Мисс Вселенная 2019».
Сфотографироваться без косметики согласились 13 участниц / The Insider
В преддверии конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» 13 участниц показали свою внешность без макияжа.
Снимки опубликованы на сайте издания The Insider.
Сфотографироваться без косметики согласились участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.
В воскресенье, 8 декабря, 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание «Мисс Вселенная 2019». Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Как сообщал УНИАН, Украина таки едет на конкурс "Мисс Вселенная". Посольство США все же выдало визу победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасии Субботе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter