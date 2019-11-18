Украина таки примет участие в "Мисс Вселенная 2019" (видео)

Красавица вышла из посольства, где ей согласились дать визу.

Украина таки едет на конкурс "Мисс Вселенная". Посольство США все же выдало визу победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасии Субботе.

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Ее участие в международном конкурсе в Атланте до этого момента было под вопросом из-за того, что посольство на прошлой неделе отказало девушке в визе. Объяснили это тем, что с письмами поехать на конкурс красоты украинки обращаются слишком часто, говорится в сюжете ТСН.

Президент конкурса написала письмо в посольство с требованиями не срывать Украине запланированную поездку, и там согласились принять красавицу на повторное собеседование. И вот, как сообщила журналистам сама Анастасия, она вышла из посольства, где ей согласились дать визу.

Как сообщалось, победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" стала 26-летняя красавица из Запорожья Анастасия Суббота.