Победительница "Танцев со звездами" ответила на слухи о романе с участником шоу

Актриса заявила, что находится в Украине, а слухи о романе - ложь.

Победительница "Танцев со звездами 2019", актриса Ксения Мишина опровергла появившиеся в СМИ слухи о романе со своим конкурентом по шоу, недавно разведенным телеведущим Владимиром Остапчуком.

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СМИ распространили слухи о том, что Ксения и Владимир якобы вместе отдыхали в Вене, где их заметили за объятиями и поцелуями в Вене.

Журналисты обратились за комментарием к Мишиной, и актриса полностью опровергла эти сплетни, подчеркнув, что у нее вообще нет никаких отношений с Остапчуком.

"Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет", - заявила актриса в комментарии "Каравану историй".

Напомним, 24 ноября состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", в котором победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.