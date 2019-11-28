Тина Кароль покорила сеть сексуальными изгибами в легком платье (фото)
13:50, 28 ноября 2019Звезды
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Наряд идеально сел по фигуре артистки, подчеркнув все ее прелести.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников свежим фото в соблазнительном наряде.
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На своей странице певица опубликовала снимок, на котором предстала в сексапильном "луке", демонстрируя изгибы своего тела в легком шелковом платье.
В кадре Кароль стоит вполоборота к камере, демонстрируя свою оголенную спину и подтянутые ягодицы, которые подчеркнуло легкое платье. Дополнила эффектный образ Тина фирменной красной помадой и распущенными волосами.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать своих фанатов, написав новый пост в Instagram.
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