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Тина Кароль покорила сеть сексуальными изгибами в легком платье (фото)

13:50, 28 ноября 2019
Звезды
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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На своей странице певица опубликовала снимок, на котором предстала в сексапильном "луке", демонстрируя изгибы своего тела в легком шелковом платье. 

В кадре Кароль стоит вполоборота к камере, демонстрируя свою оголенную спину и подтянутые ягодицы, которые подчеркнуло легкое платье. Дополнила эффектный образ Тина фирменной красной помадой и распущенными волосами.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать своих фанатов, написав новый пост в Instagram.

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Теги: #фото#Тина Кароль