Тина Кароль покорила сеть сексуальными изгибами в легком платье (фото)

Наряд идеально сел по фигуре артистки, подчеркнув все ее прелести.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников свежим фото в соблазнительном наряде.

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На своей странице певица опубликовала снимок, на котором предстала в сексапильном "луке", демонстрируя изгибы своего тела в легком шелковом платье.

В кадре Кароль стоит вполоборота к камере, демонстрируя свою оголенную спину и подтянутые ягодицы, которые подчеркнуло легкое платье. Дополнила эффектный образ Тина фирменной красной помадой и распущенными волосами.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать своих фанатов, написав новый пост в Instagram.