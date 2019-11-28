"На фильм ужасов сойдёт": Каменских вызвала споры в сети экстравагантным образом (фото)
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Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников необычным образом.
На своей странице в Instagram она показала фото, на котором запечатлена в необычном образе.
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На снимке Каменских позирует в черной шифоновой блузе с оголенными плечами. Дополняет таинственный наряд объемная маска и заложенные в тугой пучок волосы.
Отметим, мнения относительно такого образа Каменских очень разные: кому-то он показался роскошным, кому-то страшным, а кому-то и вообще смешным.
«На фильм ужасов сойдёт, не в обиду, родная, но у тебя были образы на много лучше!», «Если честно, очень смешно», «Очень эффектно», «Красивая», «Экстравагантно», «Если честно , то смешно блин», - пишут в комментариях.