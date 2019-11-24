Лидер Rammstein выпустил новый клип с Лободой (видео)

По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник.

Украинская певица Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна.

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Группа Lindemann, состоящая из вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена, в субботу, 23 ноября, презентовала новый клип на песню Frau & Mann, в котором Светлана Лобода сыграла одну из основных ролей.

На кадрах украинская певица предстала в роли работницы фабрики в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник, испытывающий симпатию. На самом деле, героиня приходится женой его брату - вернувшемуся с орбиты космонавту. В конце все герои встречаются за семейным ужином.

Чем закончится этот "любовный треугольник"? Смотрите в новом клипе:

Видео: Lindemann Official

Роль космонавта исполнил второй участник Lindemann - шведский музыкант Петер Тэгтгрен.

Песня Frau & Mann (Женщина и мужчина) является заглавной в одноименном альбоме 2019 года проекта Lindemann.

Напомним, ранее Светлана Лобода опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрена. На постере также присутствуют Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.