Танцы со звездами: кто покинул шоу за шаг до финала (видео)
08:12, 18 ноября 2019Звезды
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Одна из пар покинула шоу за шаг до финала.
Какая пара покинула "Танцы со звездами" / Скриншот
17 ноября состоялся полуфинал обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами", где каждая из пар продемонстрировала три номера.
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После трех выступлений из четырех пар в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым.
По общей сумме баллов от судей и зрителей шоу за шаг до финала покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.
Таким образом, стали известны имени трех пар, которые попали в суперфинал. Так, в следующее воскресенье зрителей своими выступлениями порадуют пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Евгений Кот и пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.
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