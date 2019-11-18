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Танцы со звездами: кто покинул шоу за шаг до финала (видео)

08:12, 18 ноября 2019
Звезды
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Какая пара покинула "Танцы со звездами" / Скриншот

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После трех выступлений из четырех пар в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым.

По общей сумме баллов от судей и зрителей шоу за шаг до финала покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой. 

Таким образом, стали известны имени трех пар, которые попали в суперфинал. Так, в следующее воскресенье зрителей своими выступлениями порадуют пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Евгений Кот и пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. 

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Теги: #танцы со звездами