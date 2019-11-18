Танцы со звездами: кто покинул шоу за шаг до финала (видео)

Одна из пар покинула шоу за шаг до финала.

17 ноября состоялся полуфинал обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами", где каждая из пар продемонстрировала три номера.

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После трех выступлений из четырех пар в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым.

По общей сумме баллов от судей и зрителей шоу за шаг до финала покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.

Таким образом, стали известны имени трех пар, которые попали в суперфинал. Так, в следующее воскресенье зрителей своими выступлениями порадуют пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Евгений Кот и пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.