После смерти Фриске Шепелев впервые представил свою избранницу

По словам ведущего, с любимой они познакомились благодаря своим детям.

Ведущий Дмитрий Шепелев, возлюбленная которого, певица Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году, после смерти жены о личной жизни не говорил.

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И через четыре года после трагедии Дмитрий все-таки решился построить новые отношения. Шепелев впервые познакомил со своей новой избранницей. Ею стала дизайнер Екатерина Тулупова. Поговаривают, что пара начала жить вместе в этом году.

В интервью PeopleTalk ведущий рассказал, как познакомился с Екатериной. "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада - лучшие друзья с самого раннего возраста", - рассказал Шепелев.

Как признался Дмитрий, они с Екатериной пытаются поддерживать романтику в их отношениях, устраивая себе путешествия. "До меня совсем недавно дошло, как важно, как необходимо иногда проводить время наедине и без детей. Потому что круглосуточная роль отца способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности летать куда-то, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не очень часто - раз в несколько месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтические выходные", - признался Шепелев.

Он также добавил, что для него в женщине главное – доверие, красота и чувство юмора.

Кроме того Дмитрий рассказал и о том, удалось ли ему наладить отношения с отцом Жанны Фриске после смерти певицы. Как признался Шепелев, сейчас у него нет никакого общения с семьей Фриске. Близкие артистки не общаются с внуком, общим сыном Жанны и Дмитрия.

Напомним, тем временем отец Жанны Фриске заявил, что новая женщина Шепелева не дает ему видеться с внуком. Мужчина рассекретил избранницу ведущего.