У Заворотнюк начался отек мозга - СМИ

Заболевание у актрисы выявили больше года назад.

По сообщениям СМИ, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад.

Напомним, у Жанны Фриске была опухоль мозга (глиобластома). Говорили, что ее спровоцировал прием гормонов во время ЭКО.

Само заболевание у актрисы выявили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе.

"В московскую же клинику Заворотнюк доставили прямиком из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев", - говорится в сообщении.

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.