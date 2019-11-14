Регина Тодоренко показала лицо без макияжа и фотошопа

В комментариях многие восхищены естественной красотой звезды.

29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко, которая стала "Женщиной года" по версии Glamour Russia, поразила сеть, показав фото без макияжа.

Читайте такжеОгромная грудь и шаловливый язык: экс-"виагра" похвасталась сексуальным фото

На опубликованном в Instagram снимке артистка лежит в постели, видно, что ее лицо без грамма косметики. Несмотря на это, она выглядит прекрасно. Очевидно, фотография также не обрабатывалась в фоторедакторе.

"На интервью после премии мне задали вопрос: "Что входит в обязанности женщины года?". И вот я задумалась о великом плане на 2020, но первым делом решила выспаться, а завтра начну "покорять Эверест", - подписала естественный снимок Регина.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Москве состоялось вручение премий по версии российского журнала Glamour. Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания "Женщина года".