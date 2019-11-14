Лобода показала "беременное" фото и вызвала споры в сети
12:32, 14 ноября 2019Звезды
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Многие считают, что так двигаться за несколько недель до родов нереально.
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть очередным фото.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором позирует с огромным животом.
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В подписи под снимком объяснила, что она на девятом месяце беременности ходила по магазинам, выбирая образы для скандального клипа SuperSTAR.
В комментариях разгорелись горячие споры: поклонники Лободы гадают, это настоящий живот или накладной. Многие считают, что так двигаться за несколько недель до родов нереально.
Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.
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