Лобода показала "беременное" фото и вызвала споры в сети

Многие считают, что так двигаться за несколько недель до родов нереально.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть очередным фото.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором позирует с огромным животом.

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В подписи под снимком объяснила, что она на девятом месяце беременности ходила по магазинам, выбирая образы для скандального клипа SuperSTAR.

В комментариях разгорелись горячие споры: поклонники Лободы гадают, это настоящий живот или накладной. Многие считают, что так двигаться за несколько недель до родов нереально.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.