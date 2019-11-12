"Шальная бестия": грудь Лободы произвела фурор в сети (фото)
16:22, 12 ноября 2019Звезды
391 0
У исполнительницы шикарная фигура, а опубликованное фото еще раз это доказывает.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.
Читайте такжеАлла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует лежа на кровати и демонстрируя оголенный бюст, прикрытый белым махровым полотенцем.
"Шальная бестия", - подписала откровенно сексуальную фотографию Лобода.
"Красота", "Огонь", "Как хочется приспустить это полотенце", "Милая проказница", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter