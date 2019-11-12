"Шальная бестия": грудь Лободы произвела фурор в сети (фото)

У исполнительницы шикарная фигура, а опубликованное фото еще раз это доказывает.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует лежа на кровати и демонстрируя оголенный бюст, прикрытый белым махровым полотенцем.

"Шальная бестия", - подписала откровенно сексуальную фотографию Лобода.

"Красота", "Огонь", "Как хочется приспустить это полотенце", "Милая проказница", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.