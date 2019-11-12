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"Шальная бестия": грудь Лободы произвела фурор в сети (фото)

16:22, 12 ноября 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует лежа на кровати и демонстрируя оголенный бюст, прикрытый белым махровым полотенцем. 

"Шальная бестия", - подписала откровенно сексуальную фотографию Лобода.

"Красота", "Огонь", "Как хочется приспустить это полотенце", "Милая проказница", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.

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Теги: #фото#Светлана Лобода